Минэкономики разработает Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по подготовке проекта Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года.

Постановление правительства № 392 о создании группы по подготовке проекта принято 25 мая 2018 года. Возглавит процесс министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, сообщает пресс-служба правительства.

До 15 июля 2018 года Минэкономики обеспечит подготовку внешних и внутренних условий развития экономики, основных макроэкономических параметров и направит их заинтересованным. Доклад должен быть основан на анализе современной ситуации в мировой экономике и актуальности состояния национальной экономики.

Концепция Национальной стратегии разрабатывается Минэкономики с учетом Целей устойчивого развития ООН и должна быть представлена республиканским органам управления, Мингорисполкому и облисполкомам до 15 декабря 2018 г.

До 1 марта 2019 года республиканские органы управления, Мингорисполком и облисполкомы должны представить в Минэкономики свои предложения, а проект Национальной стратегии Минэкономики должно внести на рассмотрение в правительство до 1 декабря 2019 г.

Постановление правительства также предполагает создание секторальных групп по социальным вопросам и по экономическим вопросам. Первую возглавит замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович, а вторую - замминистра экономики Александр Червяков.

Секторальные группы до 1 сентября 2018 года подготовят предложения по основным индикаторам, характеризующим развитие страны, и методические рекомендации по сопряженности разрабатываемой стратегии с Целями устойчивого развития.