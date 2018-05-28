Бил ногами, руками, тележкой: избиение полуголым охранником супермаркета покупателя попало на видео

/ Мир
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По факту противоправных действий охранников одного из супермаркетов российской столицы возбуждено уголовное дело.

 

 

Как сообщили в главке МВД по Москве, с заявлением об избиении и похищении денег в полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что в подсобке магазина на Новом Арбате на него напали сотрудники охраны — мужчину не только избили, но и похители деньги.

В опубликованном ролике видно, что трое работников магазина «выясняют отношения» с покупателем. В полиции сообщили, что пострадавшего заподозрили в порче упаковки товара.

В отношении трех задержанных открыто уголовное производстве по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

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Тэги: драка супермаркет Город: Москва

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