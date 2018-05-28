В Ляховичском районе под фуру попал несовершеннолетний парень

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В Ляховичском районе ночью 27 мая на 430-м километре автодороги Р43 Кричев — Слуцк — Ивацевичи вблизи деревни Тальминовичи 17-летний парень попал под фуру и погиб.

Грузовиком «ДАФ» с прицепом управлял 27-летний житель Бобруйска. Несовершеннолетний во время наезда находился посередине одной из полос проезжей части: он скончался на месте ДТП от полученных телесных повреждений.

По факту ДТП проводится проверка.

При этом выяснилось, что компания молодых людей (двое 17-летних и один 18-летний) возвращались пешком домой из деревни Синявка Клецкого района, где они были на дискотеке и употребляли спиртные напитки.

Погибший 17-летний парень учился в ПТУ в Барановичах. На выходные он приехал к родителям в деревню Гайнинец Ляховичского района, пишет БелаПАН.

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Тэги: ДТП фура Город: Ляховичи

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