Dolce & Gabbana выпустила «Золотые купола» для модников из России

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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana предложил своим почитателям к Чемпионату мира по футболу специальную «русскую коллекцию» с изображением российских достопримечательностей.

На майках, толстовках и кедах нарисованы стилизованные под граффити Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники».

Как пишет sobaka.ru, футбольная коллекция, в том числе спортивный костюм с триколором, приедут в Россию в ближайшее время.

Финальная часть 21-й чемпионата мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.

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Тэги: Dolce & Gabbana мода ЧМ по футболу

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