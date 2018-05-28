Dolce & Gabbana выпустила «Золотые купола» для модников из России

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana предложил своим почитателям к Чемпионату мира по футболу специальную «русскую коллекцию» с изображением российских достопримечательностей.

На майках, толстовках и кедах нарисованы стилизованные под граффити Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники».

Как пишет sobaka.ru , футбольная коллекция, в том числе спортивный костюм с триколором, приедут в Россию в ближайшее время.

Финальная часть 21-й чемпионата мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.