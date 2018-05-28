Заместитель председателя КНР: достигнутые договоренности с Беларусью обязательно будут выполнены

В ходе встречи заместителя председателя КНР Ван Цишаня с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым высокопоставленный китайский чиновник отметил, что достигнутые ранее договоренности между двумя странами, обязательно будут выполнены.

Он также уверен, что его визит в Минск пройдет плодотворно.

Александр Лукашенко упомянул о готовящемся визите Вана на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином 18 мая в Минске. «Накануне моей поездки в КНР в Беларуси будет человек, который занимает второй пост в иерархии Китайской Народной Республики. Мы также обсудим с ним вопросы белорусско-китайских взаимоотношений», — говорил он.

Лукашенко примет участие в саммите ШОС, который пройдет в июне в Циндао (провинция Шаньдун на востоке КНР). Ожидается, что в рамках этого форума он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.