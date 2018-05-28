Фотофакт. К ЧМ-2018 по футболу создали эксклюзивный черный мяч с кристаллами Swarovski

В преддверие чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом на полях России создали эксклюзивный мяч.

Как отмечается на, разработчики «снаряда» из немецкой компании adidas вдохновились традициями русского шитья — мяч украшен вышитыми вручную золотыми узорами, похожими на те, которыми расшивали одежду русских царей.

Его поверхность состоит из высокотехнологичного полотна с бархатистой фактурой. Также присутствуют и кристаллы Swarovski.

Не удивительно и имя мяча — Deluxe Ball.

В московском ЦУМе он продается по цене 99 тыс. российских рублей (примерно 1600 долларов).