Глава МИД РФ Лавров 29 мая встретится с Лукашенко

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В ходе своего визита в Минск министр иностранных дел России Сергей Лавров будет принят Александром Лукашенко.

Глава МИД РФ Лавров 29 мая встретится с Лукашенко

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ, кроме встречи с главой белорусского государства визитом запланированы переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также выступление в Академии управления при президенте.

Ранее отмечалось, что во время нынешней поездки Лаврова в Минск стороны подпишут соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Минске.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Лавров

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