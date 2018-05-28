Глава МИД РФ Лавров 29 мая встретится с Лукашенко

В ходе своего визита в Минск министр иностранных дел России Сергей Лавров будет принят Александром Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ, кроме встречи с главой белорусского государства визитом запланированы переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также выступление в Академии управления при президенте.

Ранее отмечалось, что во время нынешней поездки Лаврова в Минск стороны подпишут соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Минске.