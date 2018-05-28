В Беларуси стало меньше детей-сирот

В Беларуси снижается количество детей-сирот, сообщила журналистам 28 мая в Минске главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова.

По ее словам, в 2017 году статус детей-сирот в Беларуси получили на 134 ребенка меньше, чем годом ранее. «Если сравнивать с 2010 годом, то количество детей, чьи родители лишены родительских прав, сократилось практически в два раза», — сказала она.

В 2017 году в стране было 20,2 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. 80% из них — социальные сироты при живых родителях.

В прошлом году в Беларуси 12 тыс. детей жили в интернатных учреждениях разного типа. Симакова сказала, что сеть интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей, сокращается, и с 2007 года их количество уменьшилось наполовину. В 2017 году быол закрыто четыре таких интерната, оптимизация продолжается и в этом году. Сегодня в стране действует 20 интернатов для детей-сирот.

«Более 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях, — сообщила представительница Минобразования. — Для них существуют 283 дома семейного типа, и их сеть постоянно растет. Это позволяет говорить, что каждый ребенок в ближайшем будущем будет воспитываться в семье».



Сейчас в Беларуси около 15 тыс. замещающих семей. Из них 5 тыс. — это семьи усыновителей, 7,5 тыс. — опекунские семьи, где детей воспитывают их родственники — бабушки, дедушки, дяди и тети.