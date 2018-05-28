Чиновники обещают удовлетворить потребность родителей в белорусскоязычных группах в детсадах

Потребность родителей в белорусскоязычных группах в детских садах будет удовлетворена, заявила 28 мая на пресс-конференции в Минске главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова.

«Если есть потребность родителей, она будет удовлетворена в любом случае, — отметила она. — Единственное, когда идет речь о дошкольном образовании, многие родители заинтересованы, чтобы это было близко к дому для максимально быстрой доставки ребенка. И тогда встает другой вопрос, что белорусскоязычная группа может открываться не в том учреждении дошкольного образования, которое удобно родителям».

Симакова подчеркнула, что когда речь идет о начальной школе, родители идут навстречу и готовы возить ребенка в белорусскоязычный первый класс в другой район города. «А в дошкольных группах родителям приходиться выбирать, что для них важнее — близость к дому или чтобы ребенок учился на белорусской мове», — сказала представительница министерства.

По ее словам, законодательно предусмотрено, что родители могут подавать заявление на дошкольное обучение ребенка на белорусском языке. «Однако наберется ли количество желающих? Я знаю, что белорусскоязычные классы в школах открываются даже для одного ребенка. А вот при формировании групп в детских садах, учитывая большую востребованность дошкольного образования, будут учитываться интересы большинства, а не двух-пяти родителей. Здесь нужно совмещать желание родителей и возможности учреждения образования для открытия белорусскоязычных групп».

При этом Симакова подчеркнула: «Никаких запретов на открытие групп на белорусском языке как на одном из государственных — нет».

В феврале на сайте «Удобный город» появилась петиция «Остановить дискриминацию маленьких белорусов по языковому признаку». Ее текст написали родители, возмущенные невозможностью устроить ребенка в детский сад с белорусским языком обучения. Авторы среди прочего просили Министерство образования и комитет образования Мингорисполкома создать в каждом районе столицы полностью белорусскоязычный детский сад с разновозрастными группами, а также обязать педагогов владеть белорусским языком.

В петиции сообщается, что в семи из девяти районов столицы нет белорусскоязычных садов. «Полностью белорусскоязычных садиков в Минске два: № 534 во Фрунзенском и № 187 в Центральном районе. В семи остальных районах города такие садики отсутствуют. Соответственно, никто не знает, будет ли создана белорусскоязычная группа через несколько лет в выбранном садике или нет», — пишут авторы.

Петицию подписали 3 тыс. человек, и 12 апреля она была отправлена в оба ведомства. Ответ пришел только от комитета по образованию Мингорисполкома 28 апреля. В нем отмечено, что белорусскоязычные группы или сады открываются там, где этого хочет большинство родителей, и их количество также определяется потребностью родителей.

Министерство образования в месячный срок ответ на петицию не дало.