Кричевское предприятие недоплатило 130 тысяч рублей налогов

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Работники местного межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК выявили факты уклонения от уплаты налогов в ходе проверки кричевского ООО, которое занимается оптовой торговлей зерном.

Его директор в 2016-2017 годах осуществлял реализацию зерна без документов, подтверждающих приобретение, а также скрыл от налогообложения выручку, полученную от продажи субъектам хозяйствования Беларуси и России, передает пресс-служба Госконтроля.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Ведется предварительное расследование.

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Тэги: зерно уклонение от налогов уголовное дело Город: Кричев

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