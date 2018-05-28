Кричевское предприятие недоплатило 130 тысяч рублей налогов

Работники местного межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК выявили факты уклонения от уплаты налогов в ходе проверки кричевского ООО, которое занимается оптовой торговлей зерном.

Его директор в 2016-2017 годах осуществлял реализацию зерна без документов, подтверждающих приобретение, а также скрыл от налогообложения выручку, полученную от продажи субъектам хозяйствования Беларуси и России, передает пресс-служба Госконтроля.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Ведется предварительное расследование.