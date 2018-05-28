Студент БГУ порезал руки и выпрыгнул с третьего этажа

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Первокурсник пытался совершить суицид в одном из общежитий по улице Курчатова.

Скорая забрала пострадавшего в больницу, он уже проходит реабилитацию, передает TUT.by.

«Удивительно, но у него даже нет переломов!» — говорят на факультете, где учится 20-летний парень. По неофициальной информации, у него были проблемы в виде несданных зачетов.

По какой именно причине студент предпринял попытку самоубийства — пока неизвестно.

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Тэги: БГУ попытка суицида Город: Минск

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