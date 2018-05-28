В Швеции надеются на активизацию диалога с Беларусью

В Швеции очень довольны назначением нового белорусского посла и надеются на активизацию диалога, заявила посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон 28 мая на пресс-конференции в Минске.

«Чтобы диалог развивался полноценным и чтобы можно было плотнее общаться, нужно, чтобы у обеих сторон были работающие посольства, — сказала она. — У нового посла есть четкое задание развивать наше торгово-экономическое сотрудничество. У нас оно идет, но только далеко не всегда отражается в нашей двусторонней статистике».

Юханнессон пояснила, что это происходит из-за того, что «многое делается шведскими и белорусскими компаниями через третьи страны».

Отвечая на вопрос БелаПАН, возможно ли в будущем ухудшение отношений, если повторится такая же ситуация, как с плюшевыми мишками, дипломат сказала: «Очень надеюсь, что мы не рассоримся. Мне кажется, и шведская и белорусская сторона оставили эту историю в прошлом». Посол подчеркнула, что тот случай был частной инициативой шведских граждан, которую трудно было предугадать. «Но не думаю, что еще раз случится что-то подобное», — считает она.

Юханнессон также отметила, что в ближайшие месяцы не планируются никакие официальные визиты из Швеции в Беларусь. «У нас в сентябре выборы, а выборы всегда держат наших политиков дома. В ближайшие месяцы всем нашим посольствам по всему миру будет спокойно, так как наши политики будут работать дома», — заключила она.

Дипломатический скандал между Беларусью и Швецией разразился около шести лет назад. В июле 2012 года одномоторный самолет, которым управляли сотрудники шведской PR-компании Studio Total, нарушил воздушное пространство Беларуси. Экипаж сбросил над Ивенцом и окраиной Минска сотни плюшевых медведей с записками в поддержку демократии.

1 августа 2012 года МИД Швеции получил уведомление о высылке из Беларуси своего посла Стефана Эрикссона. В ответ на это шведская сторона потребовала от белорусских дипломатов покинуть Стокгольм. Посольство Беларуси в Швеции вновь официально открылось 15 ноября 2017 года.

Александр Лукашенко 22 мая назначил послом Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика, который с февраля 2014 года занимал должность пресс-секретаря МИД Беларуси.