Business Insider порекомендовал своим читателям посетить Минск

Один из ведущих мировых новостных порталов включил наш город в список альтернативных привычным направлений для летнего отдыха.

«Если вам нравится слышать, как ваши друзья говорят "Куда?!", когда вы рассказываете им о своих планах на путешествия, то Минск должен быть на одном из первых мест в вашем списке европейских столиц», — пишет Вusinessinsider.com .

Описание города стандартное для тех, кто не напрягает себя в поиске информации: сюда, по мнению издания, нужно ехать, чтобы почувствовать советский дух.

Блок о Минске сопроводили фотографией православной церкви в микрорайоне «Восток».

В списке из 19-ти направлений также Котор (Черногория), Порту (Португалия), Гранада (Испания), Кальяри (Сардиния, Италия), Ровинь (Хорватия), Сан-Себастьян (Страна Басков, Испания), Афины (Греция), Неаполь (Италия), Сигишоара (Румыния), Каланки (Прованс, Франция), Блед (Словения), Уитстабл (Англия, Британия), Тирана (Албания), о.Джерси (Нормандские острова), Бордо (Франция), Брно (Чехия), Дальян (Турция) и Таллинн (Эстония).