Промышленники ФРГ: Европа не должна позволять США «себя шантажировать»

По мнению руководителя Федерального объединения немецкой промышленности Дитера Кемпфа, Европа не должна позволять США «себя шантажировать» в условиях торговых войн.

Он считает, что абсолютно правильным будет, если ЕС на долгосрочной основе и далее будет исключен из списка стран, на которые наложены ограничения на импорт стали и алюминия.