Промышленники ФРГ: Европа не должна позволять США «себя шантажировать»

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По мнению руководителя Федерального объединения немецкой промышленности Дитера Кемпфа, Европа не должна позволять США «себя шантажировать» в условиях торговых войн.

Он считает, что абсолютно правильным будет, если ЕС на долгосрочной основе и далее будет исключен из списка стран, на которые наложены ограничения на импорт стали и алюминия.

Только в таком случае европейские чиновники должны вступать к торговым переговорам с Вашингтоном. По словам Кемпфа, «с точки зрения немецкой индустрии заключения одного лишь таможенного соглашения с США - недостаточно». Речь должна идти об обоюдном открытии рынков и устранении торговых барьеров, пишет DW.

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Тэги: Германия США-ЕС Персона: Дитер Кемпф

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