Евросоюз запретит одноразовую посуду из пластика и ватные палочки

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Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий.

Запрет коснется одноразовой посуды, соломинок для напитков, ватных палочек, пластиковых креплений для воздушных шаров. Одноразовые пластиковые пакеты и упаковку, которые используют магазины, планируют существенно ограничить, сообщает Еuropa.eu.

На этот шаг чиновники пошли из-за вреда окружающей среде, который приносит пластиковый мусор. Например, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане.

Предложения Еврокомиссии будут вынесены на согласование членов Евросоюза и Европарламента. Этот процесс может занять несколько лет.

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Тэги: экология отказ от пластиковых пакетов пластик мусор Город: Брюссель

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