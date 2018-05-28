Евросоюз запретит одноразовую посуду из пластика и ватные палочки

Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий.

Запрет коснется одноразовой посуды, соломинок для напитков, ватных палочек, пластиковых креплений для воздушных шаров. Одноразовые пластиковые пакеты и упаковку, которые используют магазины, планируют существенно ограничить, сообщает Еuropa.eu .

На этот шаг чиновники пошли из-за вреда окружающей среде, который приносит пластиковый мусор. Например, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане.

Предложения Еврокомиссии будут вынесены на согласование членов Евросоюза и Европарламента. Этот процесс может занять несколько лет.