Евросоюз запретит одноразовую посуду из пластика и ватные палочки

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Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий.

Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить, сообщает Еuropa.eu.

На этот шаг чиновники пошли из-за вред окружающей среде, который приносит пластиковый мусор. На изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане.

В дальнейшем предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.

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Тэги: экология отказ от пластиковых пакетов пластик мусор Город: Брюссель

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