Беларусь и Франция договорились об обмене студентами

/ Общество
Просмотров: 102 Комментариев: 0

Белорусская делегация Министерства образования и ряда вузов провела в Париже ряд важных встреч. 

На переговорах с руководством Высшей технической школы аэронавтики и автомобилестроения (ESTACA) о перспективах инвестиционного и научно-технического сотрудничества, достигнута договоренность об обмене студентами для прохождения стажировок. В 2018 году пять французских студентов прибудут в Беларусь, сообщает БелаПАН.

Меморандумы о сотрудничестве подписали БГУ и Университет Бордо, БГУИР и Высшая школа IMT Mines-Alеs. Представители МГЛУ обсудили сотрудничество с INALCO, в том числе развитие преподавания белорусского языка в ведущем лингвистическом институте Франции.


Беларусь в Болонском процессе. И что?

Основная цель визита белорусской делегации — участие в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования и в Форуме политики Болонского процесса. Во время выступления на пленарном заседании форума Карпенко остановился на основных предложениях по участию Беларуси в Болонском процессе, непосредственно связанных с целями устойчивого развития Европы.

Также состоялась встреча с генеральным директором по вопросам высшего образования и занятости Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций Франции Бриджит Плато. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области высшего и среднего специального образования и университетской науки, проведены консультации по проектам двусторонних документов о сотрудничестве в данных сферах, сделано приглашение посетить Беларусь с визитом. Стороны договорились о создании «дорожной карты» конкретных шагов белорусско-французского сотрудничества в области образования.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Болонский процесс Беларусь-Франция высшее образование Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

Фуа гра, террин, рататуй. Посольство Франции провело ужин для vip-персон

Фуа гра, террин, рататуй. Посольство Франции провело ужин для vip-персон

Беларусь хочет быть частью Болонского процесса, ничего не меняя

Беларусь хочет быть частью Болонского процесса, ничего не меняя

«Никаких свободных дипломов». Проблему распределения решают методом кнута

«Никаких свободных дипломов». Проблему распределения решают методом кнута

Депардье снова в Беларуси: съездил на винный завод, разыграл квартиру

Депардье снова в Беларуси: съездил на винный завод, разыграл квартиру

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте