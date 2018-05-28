Беларусь и Франция договорились об обмене студентами

Белорусская делегация Министерства образования и ряда вузов провела в Париже ряд важных встреч.

На переговорах с руководством Высшей технической школы аэронавтики и автомобилестроения (ESTACA) о перспективах инвестиционного и научно-технического сотрудничества, достигнута договоренность об обмене студентами для прохождения стажировок. В 2018 году пять французских студентов прибудут в Беларусь, сообщает БелаПАН .

Меморандумы о сотрудничестве подписали БГУ и Университет Бордо, БГУИР и Высшая школа IMT Mines-Alеs. Представители МГЛУ обсудили сотрудничество с INALCO, в том числе развитие преподавания белорусского языка в ведущем лингвистическом институте Франции.

Основная цель визита белорусской делегации — участие в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования и в Форуме политики Болонского процесса. Во время выступления на пленарном заседании форума Карпенко остановился на основных предложениях по участию Беларуси в Болонском процессе, непосредственно связанных с целями устойчивого развития Европы.

Также состоялась встреча с генеральным директором по вопросам высшего образования и занятости Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций Франции Бриджит Плато. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области высшего и среднего специального образования и университетской науки, проведены консультации по проектам двусторонних документов о сотрудничестве в данных сферах, сделано приглашение посетить Беларусь с визитом. Стороны договорились о создании «дорожной карты» конкретных шагов белорусско-французского сотрудничества в области образования.