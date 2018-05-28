Британские парламентарии впервые посетили Минск

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Белорусско-британское межпарламентское сoтрудничество oбсудили в Совете Республики. Это первый визит в истории межпарламентских отношений двух стран.

На встрече обсуждали вопросы развития региoнального сoтрудничества и отношений между Беларусью и Британией, сообщает SB.by. Британские депутаты уверены, что укреплению межпарламентских отношений с нашей страной будет сопутствовать успех.

Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Британии, считает, что этот визит открыл новую страницу двустороннего сотрудничества.

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Тэги: Беларусь-Великобритания межпарламентское сотрудничество Персона: Олег Руммо Город: Минск

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