БАТЭ потерял первые очки в чемпионате

/ Спорт
Просмотров: 90 Комментариев: 0

В девятом туре борисовчане сыграли дома вничью с «Ислочью» — 1:1.

Минское «Динамо» сократило отставание до пяти очков. Победа далась трудно: в Смолевичах Нойок и Сарока забили лишь в самой концовке матча — 2:0, передает БелаПАН.

 

 

Остальные результаты тура: «Минск» — «Торпедо» — 6:1 (Бессмертный, 5, 42, Антилевский, 11, 65, Сверчинский, 39, Гатикоев, 68 — Демидович, 28, с пенальти), «Шахтер» — «Гомель» — 2:1 (Кузьменок, 9, Шимунович, 56 — Шрамченко, 18), «Луч» — «Городея» — 1:1 (Кац, 83 — Козлов, 38, в свои ворота).

Матч «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» еще не завершился, завтра пройдут матчи: «Витебск» — «Слуцк», «Динамо» Бр — «Днепр».

Положение команд: БАТЭ — 25 очков (9 игр; разница мячей 14-2), «Динамо» Мн — 20 (9; 13-4), «Слуцк» — 15 (8; 10-5), «Шахтер» — 15 (9; 9-5), «Неман» — 15 (8; 8-5), «Витебск» — 14 (8; 10-7), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (8; 7-6), «Динамо» Бр — 10 (8; 11-12), «Днепр» — 9 (8; 5-7), «Луч» — 9 (9; 7-12), «Ислочь» — 9 (9; 6-9), «Минск» — 7 (9; 11-12), «Смолевичи» — 7 (9; 6-10), «Торпедо» — 6 (9; 3-12), «Гомель» — 4 (9; 3-9), «Городея» — 4 (9; 3-9).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: чемпионат Беларуси по футболу белорусский футбол БАТЭ Динамо Минск Город: Борисов

Другие материалы на эту тему:

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

Сколько у БАТЭ фанатов в Рейнской области? Столько же, сколько и у «Байера»

Сколько у БАТЭ фанатов в Рейнской области? Столько же, сколько и у «Байера»

«Нельзя допускать столько ошибок». Ермакович о разгроме от «козлов»

«Нельзя допускать столько ошибок». Ермакович о разгроме от «козлов»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте