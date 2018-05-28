БАТЭ потерял первые очки в чемпионате

В девятом туре борисовчане сыграли дома вничью с «Ислочью» — 1:1.

Минское «Динамо» сократило отставание до пяти очков. Победа далась трудно: в Смолевичах Нойок и Сарока забили лишь в самой концовке матча — 2:0, передает БелаПАН .

Остальные результаты тура: «Минск» — «Торпедо» — 6:1 (Бессмертный, 5, 42, Антилевский, 11, 65, Сверчинский, 39, Гатикоев, 68 — Демидович, 28, с пенальти), «Шахтер» — «Гомель» — 2:1 (Кузьменок, 9, Шимунович, 56 — Шрамченко, 18), «Луч» — «Городея» — 1:1 (Кац, 83 — Козлов, 38, в свои ворота).

Матч «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» еще не завершился, завтра пройдут матчи: «Витебск» — «Слуцк», «Динамо» Бр — «Днепр».

Положение команд: БАТЭ — 25 очков (9 игр; разница мячей 14-2), «Динамо» Мн — 20 (9; 13-4), «Слуцк» — 15 (8; 10-5), «Шахтер» — 15 (9; 9-5), «Неман» — 15 (8; 8-5), «Витебск» — 14 (8; 10-7), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (8; 7-6), «Динамо» Бр — 10 (8; 11-12), «Днепр» — 9 (8; 5-7), «Луч» — 9 (9; 7-12), «Ислочь» — 9 (9; 6-9), «Минск» — 7 (9; 11-12), «Смолевичи» — 7 (9; 6-10), «Торпедо» — 6 (9; 3-12), «Гомель» — 4 (9; 3-9), «Городея» — 4 (9; 3-9).