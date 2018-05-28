Лукашенко отвез китайскую делегацию в загороднюю резиденцию

Президент встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем в формате рабочего ужина.

Лукашенко отметил, что есть ряд вопросов, которые сторонам предстоит обсудить. В свою очередь зампредседателя КНР поделился впечатлениями от посещения индустриального парка «Великий камень» и высоко оценил переговоры, прошедшие в правительстве, сообщает пресс-сслужба белорусского президента.

«Тот факт, что в качестве места встречи выбрана загородная резиденция главы государства, подчеркивает особый дружеский и стратегический характер белорусско-китайских отношений, ведь в таком формате Александр Лукашенко принимает только самых уважаемых и близких гостей», — написано в сообщении.

Ван Цишань прибыл в Беларусь с визитом 27 мая. Он улетит 29 числа.