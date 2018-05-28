В Казахстане запретили оппозиционный новостной сайт

Судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова удовлетворила гражданский иск городской прокуратуры к главному редактору интернет-издания Ratel.kz Марату Асипову. Ему предписано прекратить выпуск своего портала.

Асипову также запрещено выпускать и распространять информационные материалы под наименованием Ratel.kz в других средствах массовой информации, сообщает Сurrenttime.tv .

Ratel.kz — оппозиционное издание, одно из немногих, оставшихся в Казахстане. Оно проводило собственные журналистские расследования коррупции в правящей верхушке страны.

В апреле 2017 года алматинский суд вынес решение о взыскании с журналистов Forbes Kazakhstan и Ratel.kz около 50 миллионов тенге в пользу бывшего министра финансов, бизнесмена Зейнуллы Какимжанова и его сына бизнесмена Ильхалида Какимжанова. Журналисты обвиняли чиновника в коррупции, но суд обязал Ratel.kz опровергнуть и удалить 13 статей, которые, согласно решению суда, не соответствуют действительности.

В апреле 2018 года в редакции Ratel.kz прошли обыски, а руководство портала было задержано. Официально обыски также были связаны с обвинениями портала в «распространении заведомо ложной информации».