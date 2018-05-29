Кобяков наградил Шеймана почетной грамотой

Почетная грамота Совета министров вручена за «многолетнюю плодотворную работу в органах государственного управления, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей».

Постановление правительства за подписью премьер-министра Андрея Кобякова о награждении управляющего делами президента Виктора Шеймана опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

Напомним, 26 мая Виктору Шейману исполнилось 60 лет. К юбилею Александр Лукашенко направил поздравления управляющему делами президента. По мнению главы государства, жизненный путь Шеймана является «достойным примером честного служения Отечеству».

Белорусская оппозиция считает, что именно Шейман причастен к созданию в Беларуси так называемого «эскадрона смерти», причастного к убийствам политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

Из-за этого подозрения Шейман был внесен в санкционный список Евросоюза.