За санкционный перечень Совбеза ООН в Беларуси будут отвечать КГБ и МИД
Совет министров Беларуси определил порядок взаимодействия с Комитетом Совета безопасности ООН по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям.
С 17 июля 2018 года предложения нашей страны о включении лиц и организаций в санкционный перечень, формируемый Комитетом, а также предложения об исключении лиц и организаций из указанного перечня подготавливаются Комитетом государственной безопасности Беларуси,
Предложения оформляются в виде специальной заявки и направляются в Министерство иностранных дел. МИД, в свою очередь, направляет данные предложения в Комитет ООН.
О принятом Комитетом ООН решении МИД информирует КГБ.
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