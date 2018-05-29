За санкционный перечень Совбеза ООН в Беларуси будут отвечать КГБ и МИД

Совет министров Беларуси определил порядок взаимодействия с Комитетом Совета безопасности ООН по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям.

С 17 июля 2018 года предложения нашей страны о включении лиц и организаций в санкционный перечень, формируемый Комитетом, а также предложения об исключении лиц и организаций из указанного перечня подготавливаются Комитетом государственной безопасности Беларуси, говорится в постановлении № 393 от 25 мая 2018 г.

Предложения оформляются в виде специальной заявки и направляются в Министерство иностранных дел. МИД, в свою очередь, направляет данные предложения в Комитет ООН.

О принятом Комитетом ООН решении МИД информирует КГБ.