Опубликовано фото поврежденной картины «Иван Грозный убивает своего сына»

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время специального брифинга 28 мая показала фотографии поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Напомним, 26 мая вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес повреждения. Мужчина специально приехал посмотреть на картину, а напал на нее из-за того, что выпил в буфете.

Как рассказала директор галереи, на фигуре царевича в нескольких местах содрана краска. Первый этап реставрации обойдется в 170 тысяч долларов.

После инцидента планируется убрать алкоголь из кафе на территории Третьяковской галереи.

Фото: mskagency.ru

Фото: mskagency.ru