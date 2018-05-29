В возрасте 84 лет умер известный белорусский литературовед и фольклорист Арсений Лис

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В возрасте 84 лет умер известный белорусский литературовед и фольклорист, член Союза белорусских писателей Арсений Лис. О его кончине сообщают как знакомые литературоведа в социальных сетях, так и СБП.

Фото budzma.by

Арсений Лис был автором «прекрасных и первых в Беларуси книг про Бронислава Тарашкевича, Язепа Дроздовича, Язепа Горида и многих других западнобелорусских подвижников», отмечается в некрологе СБП.

Арсений Лис несколько лет назад перенес рак, в последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Лис родился в 1934 году в деревне Вётхово Сморгонского района Гродненской области. Окончил филологический факультет БГУ (1956). Преподавал белорусский язык и литературу в Шарковщинской средней школе (Витебская область). В 1957-1959 годах работал редактором Государственного издательства БССР. Учился в аспирантуре при Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. С 1962 года — научный сотрудник этого института. Кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии БССР (1986) за участие в подготовке и издании академического сборника белорусского народного творчества, пишет БелаПАН.

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Тэги: кончина Персона: Арсений Лис

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