В возрасте 84 лет умер известный белорусский литературовед и фольклорист Арсений Лис

В возрасте 84 лет умер известный белорусский литературовед и фольклорист, член Союза белорусских писателей Арсений Лис. О его кончине сообщают как знакомые литературоведа в социальных сетях, так и СБП.

Фото budzma.by

Арсений Лис был автором «прекрасных и первых в Беларуси книг про Бронислава Тарашкевича, Язепа Дроздовича, Язепа Горида и многих других западнобелорусских подвижников», отмечается в некрологе СБП.

Арсений Лис несколько лет назад перенес рак, в последнее время у него были проблемы со здоровьем.