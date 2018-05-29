Безопасность полетов военной авиации обсудят в Минске

Основной целью заседания является выработка единых взглядов и подходов в решении проблем обеспечения безопасности полетов военной авиации стран СНГ, профилактики авиационных происшествий.

Фото: Минобороны Беларуси

29-30 мая 2018 г. в городе Минске под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заминистра обороны Беларуси проводится заседание Координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В заседании Координационного комитета примет участие руководящий состав служб безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ.

Основной целью заседания является выработка единых взглядов и подходов в решении проблем обеспечения безопасности полетов военной авиации стран СНГ, профилактики авиационных происшествий и обеспечения необходимого взаимодействия между уполномоченными органами министерств обороны государств – участников СНГ в вопросах совершенствования процедур расследования и предотвращения авиационных происшествий.

В ходе заседания комитета планируется обсудить вопросы состояния безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ, рассмотреть современную концепцию развития систем безопасности полетов ведущих авиационных государств, обменяться опытом работы специалистов органов безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ и определить основные направления дальнейшего сотрудничества и информационного взаимодействия между уполномоченными органами министерств обороны государств – участников СНГ.