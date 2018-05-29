Макей: белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно
Белорусско-российский политический диалог развивается «поступательно и последовательно». Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 мая в Минске на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Белорусский дипломат также отметил, что экономическое сотрудничество двух государств активно развивается по всем направлениям.
Сергей Лавров в свою очередь заявил, что регулярные встречи помогают «реализовывать шаги по проведению согласованной внешней политики». По его словам, Москва и Минск готовят важный документ о приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие четыре года, пишет
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