Макей: белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно

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Белорусско-российский политический диалог развивается «поступательно и последовательно». Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 мая в Минске на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Владимир Макей. Фото из архива

Белорусский дипломат также отметил, что экономическое сотрудничество двух государств активно развивается по всем направлениям.

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что регулярные встречи помогают «реализовывать шаги по проведению согласованной внешней политики». По его словам, Москва и Минск готовят важный документ о приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие четыре года, пишет БелаПАН.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Макей Сергей Лавров Город: Минск

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