Макей: белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно

Белорусско-российский политический диалог развивается «поступательно и последовательно». Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 мая в Минске на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Владимир Макей. Фото из архива

Белорусский дипломат также отметил, что экономическое сотрудничество двух государств активно развивается по всем направлениям.