МВД учтет предложения по изменению закона «О дорожном движении»

В ГАИ услышали предложение о списании штрафных баллов, из-за которых у водителя отобрали права. Будет расширен список нарушений, за которые баллы начисляться не будут.

По мнению милиционеров, большинство принявших в обсуждении граждан одобрило предложения ГАИ. Так, самое активную дискуссию вызвала система начисления штрафных баллов. «Большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу, полагая это действенным методом борьбы с систематическими нарушителями», - отметили в пресс-службе ГАИ.

Нашли поддержку введение специального водительского удостоверения для авто с коробкой «автомат», отказ от «бессрочных» водительских удостоверений, выдача международных водительских удостоверений и решение вопроса с управлением мотовездеходами.

Изменения в закон «О дорожном движении» по инициативе Госавтоинспекции были вынесен на общественное обсуждение в начале мая. Обсуждение проходило с 8 по 23 мая 2018 года.

В проект изменений закона внесут корректировки с учетом обсуждения и направят на рассмотрение в Палату представителей.