Верховный суд рассматривает апелляции двух «смертников» — зал охраняет конвой с собакой

Коллегия по уголовным делам Верховного суда 29 мая рассматривает апелляционные жалобы по делу об убийстве трех человек, двое обвиняемых по которому приговорены к смертной казни. Председательствует на процессе судья Сергей Гуров. В зале присутствуют правозащитники Алесь Беляцкий и Андрей Полуда.

Два из трех фигурантов дела, Александр Жильников и Вячеслав Сухарко, доставлены из СИЗО в зал суда. Оба находятся в клетке в наручниках. Зал охраняет конвой с собакой. Алины Шульгановой на процессе нет; не исключено, что она апелляцию не подавала.

Дело дважды рассматривалось в Минском городском суде с разными итогами.

20 января этого года коллегия по уголовным делам Мингорсуда после повторного рассмотрения дела об убийстве в декабре 2015 года молодой пары в доме на улице Алибегова в столице и мужчины в поселке Колодищи (Минский район) приговорила Жильникова и Сухарко к высшей мере наказания — смертной казни с конфискацией имущества. Тогда Сухарко впервые присутствовал в зале заседаний в клетке с начала повторного процесса, когда он был удален из суда из-за неадекватного поведения. От последнего слова обвиняемый отказался.

Оба рабочих пилорамы обвиняются в убийстве трех человек, разбое, хищении документов.

Бывшая активистка БРСМ, воспитательница детского сада Алина Шульганова приговорена Мингорсудом к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Она обвиняется в организации причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приготовлении к похищению человека.

Фото Сергея Балая