В Белыничах задержана мать умершего новорожденного ребенка

В Белыничах продолжается расследование уголовного дела о гибели новорожденного ребенка (ч. 1 ст. 144 УК — причинение смерти по неосторожности). Следователями установлена и задержана мать умершего.

Фото Следственного комитета

Тело новорожденного мальчика было обнаружено 4 апреля вблизи теплотрассы.

Следствием было установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения. Позже в подъезде одного из домов обнаружили послед (плаценту). Это дало возможность определить вероятное место родов.

В итоге была установлена личность роженицы. Ей оказалась 33-летняя жительница Березино, имеющая на иждивении 7-летнюю дочь. Женщина временно проживает в Белыничах, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным. При этом на учете по беременности она не состояла.

По результатам экспертиз установлено, что задержанная является биологической матерью умершего новорожденного мальчика. Его смерть наступила от родовой травмы, полученной при чрезмерном сдавливании головы в родовых путях матери во время родов.