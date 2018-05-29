Один из выходов на станции метро «Восток» закроют на ремонт

Выход к дому № 157 по проспекту Независимости и к ТЦ «Счастье» по направлению к МКАД закроют на ремонт с 30 мая по 30 июня.

Администрация столичного метрополитена планирует отремонтировать облицовку пригласительной площадки и стен выхода № 4-2 станции «Восток», сообщает пресс-служба метрополитена.

На время ремонта выход закроют.

Напомним, 24 мая на станции метро «Восток» 13-летний подросток спрыгнул с платформы на пути, чтобы поднять упавший мобильный телефон. Мальчику чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. ​