Ревнивец из Рогачевского района изрезал жену

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Трагедией едва не закончилась пьяная разборка между супругами в агрогородке Лучин (Рогачевский район).

Как сообщили сегодня в милиции, в субботу супруги выпивали дома. Вдруг между ними на почве ревности возникла ссора. Мужчина схватился за нож и нанес жене несколько ударов.

Женщина с колото-резаными ранами шеи и кисти была госпитализирована. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.ст. 14, 139 УК (Покушение на убийство).

Недавно сообщалось, что в Витебске во дворе частного дома с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен труп 38-летнего витеблянина.

По информации правоохранителей, его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убила 47-летняя жительница Оршанского района, которая ранее отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

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Тэги: пьянство покушение на убийство поножовщина Город: Рогачев

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