Скончался один из пострадавших при взрыве на предприятии «Алкид» в Королевом Стане

В больнице умер один из четырех пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» — мужчина 1985 года рождения. О его смерти 29 мая в Фейсбуке сообщила официальный представитель Следственного комитета Татьяна Белоног.

Расследование уголовного дела по факту происшествия продолжается. «Следователями и специалистами Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра обнаружены и изъяты фрагменты проводников, пробы готовой продукции и иные материалы. По постановлению следствия экспертами проводится комплекс экспертиз», — написала Татьяна Белоног.

Взрыв и пожар на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик «Алкид», расположенном в деревне Королев Стан под Минском, произошли утром 22 мая. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 8:55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.

В 09:18 пожар был локализован, в 10:09 — ликвидирован.

Пострадали четыре человека.

Минским РОСК было возбуждено уголовное дело.