Мининформ заблокировал два сайта за ненадлежащую рекламу
По запросу Министерства антимонопольного регулирования и торговли для белорусских пользователей закрыт доступ к сайтам av.com.by и goabay.com.
Как
МАРТу не понравилась реклама интернет-ресурсов, которую министерство признало ненадлежащей.
В Беларуси Министерство информации наделено правом вносить сайты в список ограниченного доступа, который ведет БелГИЭ. Интернет-провайдеры в течение суток обязаны заблокировать для белорусских пользователей те сайты, которые включены в список ограниченного доступа.
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