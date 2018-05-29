Мининформ заблокировал два сайта за ненадлежащую рекламу

По запросу Министерства антимонопольного регулирования и торговли для белорусских пользователей закрыт доступ к сайтам av.com.by и goabay.com.

Как сообщает пресс-служба Мининформа, решение принято 28 мая в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

МАРТу не понравилась реклама интернет-ресурсов, которую министерство признало ненадлежащей.

В Беларуси Министерство информации наделено правом вносить сайты в список ограниченного доступа, который ведет БелГИЭ. Интернет-провайдеры в течение суток обязаны заблокировать для белорусских пользователей те сайты, которые включены в список ограниченного доступа.