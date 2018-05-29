Лукашенко: привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России

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Александр Лукашенко считает образцовым сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России. Об этом президент заявил 29 мая на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фото БЕЛТА

«Приводил и всегда привожу как пример и образец для всех наших ведомств, и белорусских, и российских, сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России. Вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных, структурах», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

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«Сегодня очень важная встреча — мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент», — сказал глава государства.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Беларусь проходит 28-29 мая. Ранее Лавров встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Сергей Лавров Владимир Макей

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