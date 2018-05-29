Видеофакт. Опубликованы жуткие кадры наводнения в США

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Проливные дожди, обрушившиеся на небольшой американский город Элликотт-Сити штат Мэриленд). Стали причиной наводнения. Из-за стихии власти вынуждены бли объявить чрезвычайное положение.

Фото pixabay.com

Как отмечается, что второе подобное явление в этом населенном пункте за последние два года. В результате неблагоприятного погодного явления оказался затоплен центр города.

Сильные потоки воды сносили на своем пути мусорные баки, оставленные на дороге велосипеды и автомобили, подмывая фундамент исторических зданий города.

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Тэги: США наводнение Город: Элликотт-Сити

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