Видеофакт. Опубликованы жуткие кадры наводнения в США
Проливные дожди, обрушившиеся на небольшой американский город Элликотт-Сити штат Мэриленд). Стали причиной наводнения. Из-за стихии власти вынуждены бли объявить чрезвычайное положение.
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Как отмечается, что второе подобное явление в этом населенном пункте за последние два года. В результате неблагоприятного погодного явления оказался затоплен центр города.
Сильные потоки воды сносили на своем пути мусорные баки, оставленные на дороге велосипеды и автомобили, подмывая фундамент исторических зданий города.
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