Лукашенко выразил заинтересованность в развитии компании «Штадлер» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил заинтересованность в развитии присутствия компании «Штадлер» в Беларуси. Об этом глава государства заявил 29 мая во время встречи с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером.

«Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .

Напомним, ЗАО «Штадлер Минск» поставит шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поезда для столичного метрополитена. Первый из них — в 2018 году, всю партию — к 2020 году.