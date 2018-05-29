Лукашенко выразил заинтересованность в развитии компании «Штадлер» в Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 245 Комментариев: 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил заинтересованность в развитии присутствия компании «Штадлер» в Беларуси. Об этом глава государства заявил 29 мая во время встречи с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером.


Какими будут новые вагоны Stadler для минского метро

«Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Напомним, ЗАО «Штадлер Минск» поставит шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поезда для столичного метрополитена. Первый из них — в 2018 году, всю партию — к 2020 году.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
Тэги: Штадлер Stadler Персона: Александр Лукашенко Петер Шпулер

Другие материалы на эту тему:

Stadler впервые поставит трамваи в Чехию. Беларусь поучаствует в заказе

Stadler впервые поставит трамваи в Чехию. Беларусь поучаствует в заказе

Stadler переносит в Беларусь заказы с заводов в других странах

Stadler переносит в Беларусь заказы с заводов в других странах

У «Штадлер Минск» трудности: новых заказов нет, старые клиенты уходят

У «Штадлер Минск» трудности: новых заказов нет, старые клиенты уходят

Швейцарские инвестиции. Как под Минском собирают двухэтажные поезда

Швейцарские инвестиции. Как под Минском собирают двухэтажные поезда

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте