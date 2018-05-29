Беларусь и Россия подписали соглашение о «спортивном» безвизе

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Беларусь и Россия 29 мая в Минске подписали соглашение о так называемом «спортивном» безвизе. Официально документ именуется межправительственным соглашением о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Подписи под ним поставили министры иностранных дел двух стран Владимир Макей и Сергей Лавров.

Таким образом, на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.

Российская сторона в 2019 году предоставит безвиз для проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры, сообщает БелаПАН.

При этом Лавров отметил, что «этот документ имеет не только практическое значение для болельщиков, но и является важным шагом на пути к единому безвизовому пространству».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Вторые Европейские игры состоятся в в белорусской столице с 20 по 30 июня 2019 года.

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Тэги: Беларусь-Россия безвиз Персона: Владимир Макей  Сергей Лавров Город: Минск

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