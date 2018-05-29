Приговоренный к смертной казни Сухарко в зале Верховного суда читал Высоцкого и пел «Кукушку»

/ Общество
Просмотров: 491 Комментариев: 0

Обвиняемый по делу об убийстве трех человек Вячеслав Сухарко добился, чтобы его удалили из зала Верховного суда, где 29 мая началось рассмотрение апелляций на приговоры.

Сухарко просил суд удалить его из зала, заявляя, что он признает свою вину и согласен с высшей мерой наказания. Он также пытался отозвать из Верховного суда жалобу своего адвоката, но в этом ему было отказано. Сухарко неоднократно подчеркивал, что в камере смертников ему спокойнее, чем в зале суда.

Верховный суд рассматривает апелляции двух «смертников» — зал охраняет конвой с собакой

Однако судья Сергей Гуров заявил обвиняемому, что его участие в процессе обязательно, а удалить его можно только за нарушения и неуважение к суду.

Тогда Сухарко начал в клетке читать стихотворение Владимира Высоцкого «Райские яблоки», а затем начал петь песню Виктора Цоя «Кукушка». На требования конвоя прекратить пение он не реагировал.

В результате судья заявил, что обвиняемый удаляется из зала суда за неподчинение, на что Сухарко сказал «спасибо большое».

Для удаления обвиняемого из зала суда был объявлен 15-минутный перерыв.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: тройное убийство Персона: Вячеслав Сухарко

Другие материалы на эту тему:

Виновным в убийстве трех человек пожизненный срок заменили расстрелом

Виновным в убийстве трех человек пожизненный срок заменили расстрелом

Расстрелять или посадить? Фигурантов дела о тройном убийстве снова будут судить

Расстрелять или посадить? Фигурантов дела о тройном убийстве снова будут судить

«Бил ножом на автомате». Подробности тройного убийства в Солах

«Бил ножом на автомате». Подробности тройного убийства в Солах

Три смерти из-за ревности. Как произошло страшное убийство в Сморгонском районе

Три смерти из-за ревности. Как произошло страшное убийство в Сморгонском районе

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте