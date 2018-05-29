Приговоренный к смертной казни Сухарко в зале Верховного суда читал Высоцкого и пел «Кукушку»

Обвиняемый по делу об убийстве трех человек Вячеслав Сухарко добился, чтобы его удалили из зала Верховного суда, где 29 мая началось рассмотрение апелляций на приговоры.

Сухарко просил суд удалить его из зала, заявляя, что он признает свою вину и согласен с высшей мерой наказания. Он также пытался отозвать из Верховного суда жалобу своего адвоката, но в этом ему было отказано. Сухарко неоднократно подчеркивал, что в камере смертников ему спокойнее, чем в зале суда.

Однако судья Сергей Гуров заявил обвиняемому, что его участие в процессе обязательно, а удалить его можно только за нарушения и неуважение к суду.

Тогда Сухарко начал в клетке читать стихотворение Владимира Высоцкого «Райские яблоки», а затем начал петь песню Виктора Цоя «Кукушка». На требования конвоя прекратить пение он не реагировал.

В результате судья заявил, что обвиняемый удаляется из зала суда за неподчинение, на что Сухарко сказал «спасибо большое».

Для удаления обвиняемого из зала суда был объявлен 15-минутный перерыв.