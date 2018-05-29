Биржа: на торгах 29 мая доллар укрепил свои позиции

Торги на БВФБ во вторник, 29 мая, завершились ростом доллара и российского рубля.

В частности, американская валюта поднялась еще на 0,0130 пункта — 2,0207 белорусского рубля, а российская на 0,0048 пункта — 3,2261 белорусского рубля.

А вот европейская сегодня позиции сдала на 0,0077 пункта — 2,3389 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent находятся в районе 75 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 0,3710 рубля и составил 62,6420 рубля.

Следующие торги пройдут в среду, 30 мая.