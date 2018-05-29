В Воложинском районе утонула 27-летняя многодетная мать

27 мая в агрогородке Вишнево Воложинского района утонула местная 27-летняя жительница, мать троих дочерей-школьниц.

Она отдыхала вместе с супругом и знакомыми у водоема. Компания употребляла алкоголь. В какой-то момент женщина решила искупаться и стала тонуть.

«Друзья вытащили ее на берег, отругали и попросили больше в воду не лезть. Однако женщина снова пошла плавать — и утонула», — рассказала kraj.by следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета Инесса Бычкевич.

Дочери погибшей женщины учатся в первом, третьем и пятом классах.