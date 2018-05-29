В среду в Беларуси ожидается до +30°С

В среду, 30 мая, в Беларуси будет очень жарко. Такую погоду прогнозируют в Гидрометцентре республики.

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Как отмечается, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер ночью слабый, днем северо-западный слабый до умеренного.

В ночные и утренние часы температура воздуха будет находиться в пределах +13..+18°С (в отдельных районах — +9..+12°С). Во второй половине дня столбик термометра повысится до +24..+30°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.