В Россию не пропустили руляду из Могилева

Из-за нестыковок в сопроводительных документах на территорию России не был пропущен «мясной груз» — бдительность проявили сотрудники Россельхознадзора из Брянской области.

Фото с сайта Customs.News

Как сообщается, 585,1 килограмма «Руляды папричной» производства Могилевского мясокомбината везли в Тульскую область.

В ходе проверки документации и товара выяснилось, что фактическая дата производства мясной продукции, указанная на маркировочной этикетке, не соответствовала дате выработки, указанной в удостоверении качества и безопасности и ветеринарном сертификате, выданном белоруской государственной ветеринарной службой.

В связи с этим, было принято решение о возврате груза отправителю.

Россельхознадзор не раз объявлял о временных ограничениях поставок мясо-молочной продукции с белорусских предприятий на российский рынок, мотивируя это ненадлежащим ее качеством.

Вопросы допуска белорусских товаров на российский рынок уже набили оскомину, заявил Александр Лукашенко 24 апреля в ежегодном послании народу и парламенту, говоря о проблемах союза с Россией: «Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере — продовольствия или энергоресурсов — возникают как по графику», — сказал Лукашенко.

Эту тему глава белорусского государства должен был затрагивать на встрече с Владимиром Путиным.