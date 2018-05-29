В Дрогичинском районе пропала 15-летняя школьница
Милиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю жительницу деревни Старомлыны Дрогичинского района Диану Морозову.
Девушка 24 мая около 15 часов ушла в неизвестном направлении и на данный момент ее местонахождение неизвестно,
Ранее пропавшая неоднократно уходила из дома, бродяжничала. Милиция отмечает, что она может находиться на остановочных пунктах общественного транспорта, автодорогах.
На вид девушке 15-16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые до плеч, глаза голубые.
Была одета в платье темного цвета, темные летние балетки. При себе имела рюкзак темного цвета со школьными принадлежностями.
Может представляться «Анной», «Викой», «Юлией», «Розой».
Если вам что-либо известно о данной девушке, милиция просит незамедлительно сообщить по телефону «102» или в ближайшее отделение милиции, либо по телефону 8-01644-33999 либо 8033-6393772 (МТС). Анонимность гарантируется.
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