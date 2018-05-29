В Дрогичинском районе пропала 15-летняя школьница

Милиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю жительницу деревни Старомлыны Дрогичинского района Диану Морозову.

Фото с сайта УВД Брестского облисполкома

Девушка 24 мая около 15 часов ушла в неизвестном направлении и на данный момент ее местонахождение неизвестно, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Ранее пропавшая неоднократно уходила из дома, бродяжничала. Милиция отмечает, что она может находиться на остановочных пунктах общественного транспорта, автодорогах.

На вид девушке 15-16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые до плеч, глаза голубые.

Была одета в платье темного цвета, темные летние балетки. При себе имела рюкзак темного цвета со школьными принадлежностями.

Может представляться «Анной», «Викой», «Юлией», «Розой».

Если вам что-либо известно о данной девушке, милиция просит незамедлительно сообщить по телефону «102» или в ближайшее отделение милиции, либо по телефону 8-01644-33999 либо 8033-6393772 (МТС). Анонимность гарантируется.