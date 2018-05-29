Брестские власти запретили «Марш против свинца»

Брестские власти запретили проведение демонстрации и митинга «Марш против свинца». Заявителями акции выступили трое брестчан и житель Брестского района.

Фото svaboda.org

Мероприятие намечалось на 3 июня в центре города с целью выразить публичный протест против строительства под Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», загрязнения окружающей среды действующими предприятиями группы ПАК, а также проинформировать жителей региона о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды.

Планировалось, что демонстранты от перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова пройдут по бульвару Космонавтов, улицам Гоголя и Советской до площадки у кинотеатра «Беларусь». Там должен был состояться митинг. Количество участников — 900.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, Брестский горисполком запретил акцию, ссылаясь на свое решение, в соответствии с которым на улице Советской не допускается проведение массовых мероприятий.

«Заявители «Марша против свинца» будут обжаловать этот отказ. Они считают, что нарушено право брестчан на мирный протест», — заявил правозащитник.