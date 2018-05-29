В Гомеле произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. При тушении были задействованы 18 единиц техники

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В ночь на 29 мая в Гомеле на территории частного производственного унитарного предприятия «Леспромторг» на улице Барыкина произошел серьезный пожар.

Фото МЧС

Сообщение о нем в МЧС поступило в 0:33.

Когда к месту ЧП прибыли подразделения МЧС, происходило открытое горение кровли двухэтажного здания и пиломатериала на открытой площадке.

Пожару был присвоен третий номер вызова. Для его тушения были мобилизованы дополнительные силы и средства, объявлен сбор личного состава.

Всего на месте ЧП работали 18 единиц техники и 63 спасателя.

На тушение спасателям потребовалось почти три часа. Полностью пожар был ликвидирован в 3:18.

Огнем уничтожена кровля на площади 300 квадратных метров, повреждено имущество внутри, повреждены пиломатериалы на площади 200 квадратных метров.

В ЧП никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается, сообщает МЧС.  

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Тэги: пожар МЧС Город: Гомель

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