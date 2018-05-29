Стала известна дата выхода 3-й серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

Всем зрителям, которым понравилось продолжение культового советского мультфильма про Дядю Федора и его друзей, осталось недолго ждать новой серии «Возвращения в Простоквашино».

По словам председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, третья серия будет доступна для просмотра уже пятого июня.

Как отмечается, киностудия будет выпускать по одной серии в месяц.

Премьера состоялась третьего апреля, вторую серию зрители смогли увидеть 4 мая.