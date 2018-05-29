Лавров: русофобски настроенное меньшинство на Западе спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности и консенсуса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил искусственный характер в позиции Запада по отношению к РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 мая в Минске.

«Мы видим, как достаточно русофобски настроенное меньшинство на Западе спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности и консенсуса, который существует в Евросоюзе, и пытается уводить по-другому настроенные государства в сторону информационной войны, — цитирует Лаврова агентство БелаПАН . — Пытаются за счет этого соревнования в русофобии привлечь внимание старших товарищей к своим собственным проблемам. Хороший пример — «дело Скрипалей», которое на глазах рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств и подтверждений».