Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

/ Экономика
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Правительство Беларуси приняло решение повысить с 1 июня 2018 года экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы ЕАЭС.

Об этом говорится в постановлении правительства № 400 от 28 мая 2018 года, передает Национальный центр правовой информации Беларуси.

Пошлина на сырую нефть увеличена со 118,5 до 131,8 долларов за тонну, на прямогонный бензин – с 65,1 до 72,4 долларов за тонну, на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 35,5 до 39,5 долларов за тонну. 

Последний раз ставки пошлин повышались 1 мая 2018 года.

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Тэги: нефть нефтепродукты пошлины

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