В Минске погибла 17-летняя девушка

Следователи Центрального района белорусской столицы устанавливают обстоятельства гибели 17-летней девушки, тело которой было обнаружено сегодня утром у одной из многоэтажек на улице Немига.

Фото носит иллюстративный характер. Фото pixabay.com

По информации следствия, девушка была обнаружена с признаками падения с высоты.

В последнее время подобные случаи участились.

Только вчера сообщалось о гибели 14-летней девушки в Бресте, которая, по предварительным данным, упала с крыши дома.

А 9 мая брестская одиннадцатиклассница разбилась после падения с 14-го этажа.