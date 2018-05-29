В Минске погибла 17-летняя девушка
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Следователи Центрального района белорусской столицы устанавливают обстоятельства гибели 17-летней девушки, тело которой было обнаружено сегодня утром у одной из многоэтажек на улице Немига.
По информации следствия, девушка была обнаружена с признаками падения с высоты.
В последнее время подобные случаи участились.
Только вчера сообщалось о гибели 14-летней девушки в Бресте, которая, по предварительным данным, упала с крыши дома.
А 9 мая брестская одиннадцатиклассница разбилась после падения с 14-го этажа.
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